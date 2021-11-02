В найближчі два роки ПриватБанк має вивести зі свого балансу погані активи.
Дивися повний текст Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:22
Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:22
Читаю текст "«Токсичный» портфель могут выделить в отдельное учреждение. «Нужно решить, будет ли создан банк, или это будет просто финансовая компания с соответствующими функциями», – сказал топ-менеджер НБУ." и думаю - неужели опять будут делать "клон" Привата? Как А-Банк в своё время. Но правда Акцент-банк это хороший банк.
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