В Україні станом на жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн.
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19
Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:28
Завидую тем кто свалил из страны, они хоть может и не в шоколаде, но хоть не видят этого позора.
P.S. А сколько там у нас времени проходит от революции до революции ? Или в нынешней редакции любой потенциальный революционер агент кремля ?
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:55
Это при нулевом доверии граждан и мирового сообщества к нашей судебной системе...понятно и так это делается для того что бы и дальше не один «топ»чиновник не был привлечён к уголовной ответственности..
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:53
Это конечно хорошо, что судьям увеличивают пенсию/зарплату, так как способствует уменьшения взяток и достойную им жизнь.
Но, вот рейтинг судейство в нашей стране на уровне Буркина Фасо и Шри-Ланки.
Почему те кто творил несправедливость и тем самым делал уровень правосудья "Зимбабве" должен получать в пять раз больше, чем самая большая пенсия в стране?! Может следует сделать какой-то коэффициент..? Может следует уменьшить пенсию судьям тем, кто кроме как набивал свое брюхо сейчас получает 90 тыс. за красивые щеки?!
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