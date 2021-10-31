RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсії суддям підняли ще
на 23 тисячі, пересічні...

Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19

Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн.

Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19

А судьи пенсионеры не лопнут?
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:28

Це - перемога гідності? А вчителі відчувають цю перемогу?
dnnikolay74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 04.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:35

Виновата " Влада", вместе отмывали деньги, воровали, покрывали их судьи, Непонятно , почему нельзя им снизить такую пенсию незаконную, А этим судьям не стыдно, блюстители порядку, военные гибнуть, щащащая их пуза, а переселить на военных, врачей, детские приюты и тд Совести нет , великие дела вершили, Падоы
sivolaplubov56
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:53

Это конечно хорошо, что судьям увеличивают пенсию/зарплату, так как способствует уменьшения взяток и достойную им жизнь.
Но, вот рейтинг судейство в нашей стране на уровне Буркина Фасо и Шри-Ланки.
Почему те кто творил несправедливость и тем самым делал уровень правосудья "Зимбабве" должен получать в пять раз больше, чем самая большая пенсия в стране?! Может следует сделать какой-то коэффициент..? Может следует уменьшить пенсию судьям тем, кто кроме как набивал свое брюхо сейчас получает 90 тыс. за красивые щеки?!
Yuri_Z
 
Повідомлень: 282
З нами з: 18.06.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:21

Re: Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

Абсурд и страна абсурда.
Никакие, даже самые большие зарплаты не будут останавливать от взяток, это только пропорционально повлияет на размер суммы. А вот что повлияет, это не увеличение зп, а полный контроль. От контроля за расходами судьи и родственников, до пересмотра спорных дел и провокаций взятками. Тогда может и будет дело. И вот когда к судьям не будет вопросов у общества и восстановится уровень доверия, только после этого, можем говорить о пересмотре зарплат. И никак не в 10-20 раз больше средней по стране, а адекватно нагрузке. Почему-то могут в Германии судьи получать +- как квалифицированный работник и нормально жить, а у нас *лядский судейский корпус это небожители и им всегда мало.

Цитата "Средняя зарплата начинающего судьи в Германии достигает €3700 в месяц, то есть €44400 в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает €6384 в месяц"
gym
 
Повідомлень: 69
З нами з: 19.05.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:05

Уроды моральные вы опять удали мой коминтарий....закройте вообще обсуждения ...если вы так боитесь...как бы чего не вышло...
vitaly888usa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:28

Им ещё пенсии платят...
Scotch
 
Повідомлень: 966
З нами з: 01.08.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:07

Re: Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

Прораб
 
Повідомлень: 388
З нами з: 02.03.19
Подякував: 316 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 61 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах... 1, 2, 3
R2 » Пон 01 лис, 2021 15:45
22 2669
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 20:42
Grover
Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії
R2 » Нед 31 жов, 2021 02:53
4 542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 09:54
_hunter
Українські АЗС підняли ціни на усі види пального:...
R2 » П'ят 29 жов, 2021 20:29
5 812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 13:38
zoomgroupdnz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.