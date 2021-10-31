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Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:13
Пора уже делать "народный пересмотр" всех пенсий.Абсурд ,налогоплательщик зарабатывающий деньги в бюджет получает в 20 раз меньше,чем те,которые присосались к этому бюджету.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 14 лис, 2021 20:11
Людей имеет такая власть, которую они заслуживают
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phantom_systems
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:08
Хто небудь може аргументовано пояснити, чому у суддів така космічна пенсія? Чим їх професія так виділяється з поміж інших, що заслуговує аж на такі почесті?
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NetSerpent
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