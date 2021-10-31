Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:13
Пора уже делать "народный пересмотр" всех пенсий.Абсурд ,налогоплательщик зарабатывающий деньги в бюджет получает в 20 раз меньше,чем те,которые присосались к этому бюджету.
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:08
Хто небудь може аргументовано пояснити, чому у суддів така космічна пенсія? Чим їх професія так виділяється з поміж інших, що заслуговує аж на такі почесті?
Додано: Пон 15 лис, 2021 04:10
Совсем обнаглели. Президенты нечего не делая для улучшения качества жизни населения получают большие пенсии и обслугу за счёт налогоплательщика, депутаты занимаются онанизмом в стенах парламента - получают хорошие пенсии, судьи которые действуют не по закону,а на своё усмотрение, получают огромные пенсии а налогоплательщик на пенсии будет по мусорным бакам шнырять чтобы выжить.
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:25
Особенно я рад за тех судей, которые регулярно присуждают многомиллионные иски Укрэнерго в пользу Ахметова. И понимаю, почему мафия в коррумпированной Италии убивала прежде всего судей.
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:31
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