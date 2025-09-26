RSS
Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:38

Re: Таскомбанк

Святкуємо 36 років Таскомбанк разом

https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom

з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2135
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
