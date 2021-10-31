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Пенсії суддям підняли ще
на 23 тисячі, пересічні...

Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:13

Пора уже делать "народный пересмотр" всех пенсий.Абсурд ,налогоплательщик зарабатывающий деньги в бюджет получает в 20 раз меньше,чем те,которые присосались к этому бюджету.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:11

Людей имеет такая власть, которую они заслуживают
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:08

Хто небудь може аргументовано пояснити, чому у суддів така космічна пенсія? Чим їх професія так виділяється з поміж інших, що заслуговує аж на такі почесті?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 04:10

Совсем обнаглели. Президенты нечего не делая для улучшения качества жизни населения получают большие пенсии и обслугу за счёт налогоплательщика, депутаты занимаются онанизмом в стенах парламента - получают хорошие пенсии, судьи которые действуют не по закону,а на своё усмотрение, получают огромные пенсии а налогоплательщик на пенсии будет по мусорным бакам шнырять чтобы выжить.
novicenkourij7
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:25

Особенно я рад за тех судей, которые регулярно присуждают многомиллионные иски Укрэнерго в пользу Ахметова. И понимаю, почему мафия в коррумпированной Италии убивала прежде всего судей.
sialeks
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:31

  straponesa написав:А судьи пенсионеры не лопнут?

ну а что с этой добавки 24 почти тысячи...Разве это много?
Мизантрóп
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  #<12
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