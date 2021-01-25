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Як обрати і зареєструвати
ПРРО: покрокова інструкція

Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:18

Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2022 року касові апарати будуть змушені використовувати всі ФОПи 2 – 4 груп спрощеної системи оподаткування.

Дивися повний текст Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:18

7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.
Представьте если надо собрать насосную станцию из разных запчастей.
А фитинги внести. Их же тысячи от разных производителей.
Вместо того чтобы работать и хоть как то зарабатывать, теперь предприниматели должны заниматься .балой.
Представляю сантехника с тросом, попкой и виртуальным кассовым аппаратом. У него от вчерашнего голова трещит, а тут еще что то клиенту надо выписать. И выписать так, чтобы тебе не прилетел штраф и чтобы не пришлось квартиру продавать чтобы рассчитаться.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:36

  p_a_l написав:7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.


Возможное (по оценкам налоговиков) уклонение от уплаты налогов ВСЕМИ ФОПами Украины меньше, чем сумма рефинанса сворованная Коломойским из Привата, и намного меньше, использованной Зеленским схемы с офшорами...
Но *бут, почему то, именно ФОПов(((
Власти нужен нищий народ- им легче управлять!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:24

Головняк конечно ещё тот, но когда то же нужно начинать жить правильно. Когда начнём жить по правилам и совести, тогда и с чинушей начнём спрашивать и олигархат начнёт народ бояться. Другого пути нема.
Но не в этой стране наверное, к сожалению;(((проще сибаса в Польшу большинству ну или ещё куда, где уже все отлажено и работает. Такой вот патриотизм по-украински.
Fashik
 
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