Україна технічно спроможна впровадити системи онлайн-голосування. Але це також залежить від Центрвиборчкому і Верховної Ради, які мають створити нормативну базу.
Дивися повний текст У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15
У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування
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Дивися повний текст У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування.
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