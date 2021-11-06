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У Мінцифрі заявили про
готовність до онлайн-голосування

У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15

У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування

Пропонуємо до обговорення:
Україна технічно спроможна впровадити системи онлайн-голосування. Але це також залежить від Центрвиборчкому і Верховної Ради, які мають створити нормативну базу.

Дивися повний текст У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15

То на наступних виборах буде голосувати Байден чи Путін?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:46

Готовятся ко второму сроку.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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