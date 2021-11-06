Нові платіжки за газ: чи потрібно міняти лічильники та...

Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:08
Забыли указать содержание кислорода в воздухе и атмосферное давление. Тоже влияет на закипаемость чайников.
Дурость.
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:30
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