Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:13

  Hotab написав:hxbbgaf


за картинку з людським тілом без усілякої шкоди комусь чи примусу карають як за вбивство.


надай докази

Стаття 301 частина 3 - від 3 до 7.
А мазурашу пропонував, взагалі, до 12 збільшити.
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:20

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf


за картинку з людським тілом без усілякої шкоди комусь чи примусу карають як за вбивство.


надай докази

Стаття 301 частина 3 - від 3 до 7.
А мазурашу пропонував, взагалі, до 12 збільшити.



Частина 3??

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -



Так давай тоді 115-ту першу і другу частину розглянемо. Там такі ж терміни? Чи може 15-ка там , а не 3-7?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:25

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Так давай тоді 115-ту першу і другу частину розглянемо. Там такі ж терміни? Чи може 15-ка там , а не 3-7?

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -

Ключові слова тут повторно і або. Частина 1 - це ти просто надіслав комусь своє фото! Якщо ти надішлеш його комусь вдруге, то це вже буде частина 3 і ти можеш за це отримати від 3 до 7 років тюрми.
За вбивство від 7 до 15. І не треба демагогії. Ти хочеш порівняти висилання комусь свого фото із вбивством людини?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:43

hxbbgaf

Якщо ти надішлеш його комусь вдруге,


Не просто «надішлеш вдруге».
А тебе за перщий раз засудять, покарають, а ти взяв і не до кінця зрозумів 😀😀

А скільки за повторне вбивство? ))
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:47

  Hotab написав:hxbbgaf

Якщо ти надішлеш його комусь вдруге,


Не просто «надішлеш вдруге».
А тебе за перщий раз засудять, покарають, а ти взяв і не до кінця зрозумів 😀😀

А скільки за повторне вбивство? ))


Ти знущаєшся?
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:22

Зате подруга депутанта-служки тьомкі дубнова отримала подарунок - трояндового ведмедика за 570 тис. гривень! А потім ще й виявилось, що для неї це дрібниці. бо вона має колекцію годинників за півмільйона євро, де один годинник коштує 165 тис. євро! Откаої! Ни питання, навіщо в війну такі розкоші, каже, заваліть своє жало і ставте лайки! Це вже нагадує історію з нестачею хліба і порадою їсти тістечка! 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:48

Центри-перецентри.
Центр нова Європа
Центр нових рішень...
