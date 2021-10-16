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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:56
Re: Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать.
Тысячу можно будет потратить в ресторане у Коли Тищенка
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:28
Re: Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать.
Не удержался, но в масть:
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