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МАУ влаштувала розпродаж
квитків до Тель-Авіва

МАУ влаштувала розпродаж квитків до Тель-Авіва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:28

МАУ влаштувала розпродаж квитків до Тель-Авіва

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» пропонує акційну пропозицію на рейси до/з Тель-Авіва.

Дивися повний текст МАУ влаштувала розпродаж квитків до Тель-Авіва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:28

Предлагаю продлить акцию на год.Было бы отлично.8
semenbatid
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Модератори: Ірина_, Модератор

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