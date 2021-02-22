|
|
МАУ влаштувала розпродаж квитків до Тель-Авіва
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» пропонує акційну пропозицію на рейси до/з Тель-Авіва.
Дивися повний текст МАУ влаштувала розпродаж квитків до Тель-Авіва
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96242
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:28
Предлагаю продлить акцию на год.Было бы отлично.8
-
semenbatid
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор