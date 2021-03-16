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Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03
alt402 написав:
Дик є ж вже офіційна пошта: інн@mail.gov.ua
І хто нею користується?
овва,
вперше чую!
а як нею користуватись?
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greenozon
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