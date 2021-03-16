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Українцям видаватимуть офіційні
електронні адреси разом...

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

  alt402 написав:Дик є ж вже офіційна пошта: інн@mail.gov.ua
І хто нею користується?


овва,
вперше чую!

а як нею користуватись?
greenozon
 
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