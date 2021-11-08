Уряд очікує, що сім кораблів з вугіллям прибудуть в Україну наприкінці листопада або на початку грудня.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з вугіллям.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:02
Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з вугіллям.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:02
Сначала газ европейский, теперь уголь американский, интересно по чем свет нам теперь впарят и видать транспортировка света намечается...
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