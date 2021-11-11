Після запуску газопроводу "Північний потік-2" Україна втрачатиме щороку близько $2 млрд доларів.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від запуску «Північного потоку-2».
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24
У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від...
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Дивися повний текст У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від запуску «Північного потоку-2».
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24
Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, а сами что сделали или всё в ожидании
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