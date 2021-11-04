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З 26 листопада почне діяти порядок ведення обліку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 26 листопада набирає чинності новий Порядок обліку товарних запасів для підприємців.
Дивися повний текст З 26 листопада почне діяти порядок ведення обліку товарних запасів ФОПами
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:38
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:24
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