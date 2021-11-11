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Київський центр зайнятості
назвав середній розмір...

Київський центр зайнятості назвав середній розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:22

Київський центр зайнятості назвав середній розмір...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір заробітної плати станом на 1 листопада склав 10,4 тис. грн.

Дивися повний текст Київський центр зайнятості назвав середній розмір заробітної плати в столиці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:23

Що за дані? Чому в одних ресурсах середня зп в Києві 20т а тут 10??? І по Україні середня 14к, тут 8....
Всяких там "всепропальщиків" і руцкамірних недоразвитків питання не стосується.
Зи: В мене 20, не в Києві, простий робітник.
slaer_bots
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Модератори: Ірина_, Модератор

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