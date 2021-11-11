Середній розмір заробітної плати станом на 1 листопада склав 10,4 тис. грн.
Дивися повний текст Київський центр зайнятості назвав середній розмір заробітної плати в столиці.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:22
Київський центр зайнятості назвав середній розмір...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський центр зайнятості назвав середній розмір заробітної плати в столиці.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:23
Що за дані? Чому в одних ресурсах середня зп в Києві 20т а тут 10??? І по Україні середня 14к, тут 8....
Всяких там "всепропальщиків" і руцкамірних недоразвитків питання не стосується.
Зи: В мене 20, не в Києві, простий робітник.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:53
Re: Київський центр зайнятості назвав середній розмір...
Так это же данные биржи труда, там всегда зарплаты были значительно ниже.
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