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Земельні ділянки, які використовуються не за...
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Додано: Нед 21 лис, 2021 09:59
Пропонуємо до обговорення:
За словами депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Юрія Федоренка, було отримано велику кількість скарг від киян щодо того, що земельні ділянки використовуються не за цільовим призначенням.
Дивися повний текст Земельні ділянки, які використовуються не за призначенням – заберуть
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Додано: Нед 21 лис, 2021 09:59
Через год проверим у кого фактически появится на 50 парков больше?
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moveton
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