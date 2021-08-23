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У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00
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Найближчим часом на основних магістралях українських доріг встановлять до двох тисяч відеокамер для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації порушень на дорогах України
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00
Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
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livs375
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:09
livs375 написав:
Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
Но ведь никто не заставляет нарушать.
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