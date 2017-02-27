|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:23
Shaman написав:
...поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.
То-то у нас внутреннее производство взлетело до самых небес... и в 90-х и в 2008-м и в 2013-м
В нашей стране девальвация стимулирует только бедность
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:51
maniachello написав: Shaman написав:
...поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.
То-то у нас внутреннее производство взлетело до самых небес... и в 90-х и в 2008-м и в 2013-м
В нашей стране девальвация стимулирует только бедность
"геніальний" аналіз
й далі будуть ці кратні девали, поки ми граємось в міцну гривню... більше всього кепкують ті, хто ніяк не пов'язаний з виробництвом...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:39
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:46
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
А что с евро?
Там, вроде, доллар в мире вырос...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9125
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21694 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:30
Миша-клиент написав:
ветка - умерла?: ни инсайдов, ни обоснованных прогнозов, ни комментов...
інсайдов не було після 2009р
прогнози (зелені простирадла) були, але користуватись їм треба було навпаки, в 2014р послухав у втратив багато, купивши дорогий євро
прогноз вам ніхто сьогодні не дасть, бо курс в руках НБУ
давно не читаю ніяких прогнозів, навіть по парі євро/дол
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12904
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3372 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:58
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
Это вы о чём?
Курс на 21.11 - 42,1549. На сегодня 20.11 был - 42,0948.
Евро слегка снизился с сегодняшнего 48,7374 до 48,5161.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37565
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:39
ЛАД написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
Это вы о чём?
Курс на 21.11 - 42,1549. На сегодня 20.11 был - 42,0948.
Евро слегка снизился с сегодняшнего 48,7374 до 48,5161.
а після 15:00 пішов на 42,2. й відповідно завтра стартує з 42,2
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:42
Сибарит написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
А что с евро?
Там, вроде, доллар в мире вырос...
але ж прив'язані ми до долару...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:47
Shaman написав: Сибарит написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
А что с евро?
Там, вроде, доллар в мире вырос...
але ж прив'язані ми до долару...
Эта привязка не очень жёсткая. НБУ явно учитывает движения доллара при регулировании курса.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9125
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21694 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:37
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
Так. Новорічна традиція
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11025
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36422
|38200301
|
|
|2160
|13620719
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23581475
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|