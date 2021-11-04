RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збій сервера Tesla призвів
до зупинки електрокарів по...

Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04

Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...

Пропонуємо до обговорення:
Через великий збій в роботі сервісу компанії Tesla у всьому світі електромобілі під час руху почали зупинятися, а деякі функції перестали працювати. Про це повідомляє Interestingengineering.

Дивися повний текст Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по всьому світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96301
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04

Це лише початок, потім і вірусня з`явиться. )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 10.06.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla почала встановлювати термінали Starlink на... 1, 2, 3
R2 » Сер 17 лис, 2021 10:13
24 1520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 13:15
moveton
Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та...
R2 » Сер 10 лис, 2021 11:32
4 418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 23:00
Прораб
У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів... 1, 2
R2 » Сер 03 лис, 2021 12:33
11 1244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 20:59
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.