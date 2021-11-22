Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24
Ничто не мешает. Но зачем производителю портить жизнь своим клиентам? Были такие случаи в истории? Чтобы продажи уменьшить? Это же главная цель любого бизнеса - уменьшение собственных продаж и уничтожение бренда.
Додано: Пон 22 лис, 2021 20:05
я как инженер по ремонту вычислительной техники очень против телевизоров на андроиде, когда даже Г+Г нельзя с эфира посмотреть, если прошивка заглючила.... и конечно же очень против машин со всякими немашинными примочками, тем же андроидом... это просто дыра в безопасности размером со Вселенную ))
Додано: Пон 22 лис, 2021 20:13
Конечно, с программным обеспечением это происходит сплошь и рядом. Вы задаете такие вопросы, как-будто только родились
Когда Вы являетесь монополистом, Вы можете диктовать рынку свои условия не опасаясь падения спроса. Тем более Вы можете диктовать условия, если у Ваших немногочисленных конкурентов такие-же условия (например по сговору). А если ктото попытается перебить Ваших клиентов, Вы можете выдавить их с рынка законодательными ограничениями, судебными исками, DDoS атаками или просто выкупив предприятие у Владельца.
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