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Збій сервера Tesla призвів
до зупинки електрокарів по...

Збій сервера Tesla призвів до зупинки електрокарів по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:48

Ох уж эти современные планшетики на колесиках!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24

  Цитрин написав:
  Radon написав:Прекрасно оно гоняет "без тырнетов". Некоторым просто влом брелок отдельно носить, открывают с огрызка, вот к таким пушной зверек и подкатился.


ничто не мешает загрузить обновление, которое заблокирует какие-то функции, в том числе и возможность ездить. Просто потому, что производителю так захотелось.

Но это фишка любых современных гаджетов и девайсов, которые имеют возможность обновляться через инет.

Ничто не мешает. Но зачем производителю портить жизнь своим клиентам? Были такие случаи в истории? Чтобы продажи уменьшить? Это же главная цель любого бизнеса - уменьшение собственных продаж и уничтожение бренда.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:05

я как инженер по ремонту вычислительной техники очень против телевизоров на андроиде, когда даже Г+Г нельзя с эфира посмотреть, если прошивка заглючила.... и конечно же очень против машин со всякими немашинными примочками, тем же андроидом... это просто дыра в безопасности размером со Вселенную ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:13

  Dear_Sir написав:Были такие случаи в истории?


Конечно, с программным обеспечением это происходит сплошь и рядом. Вы задаете такие вопросы, как-будто только родились :)

  Dear_Sir написав:Чтобы продажи уменьшить? Это же главная цель любого бизнеса - уменьшение собственных продаж и уничтожение бренда.


Когда Вы являетесь монополистом, Вы можете диктовать рынку свои условия не опасаясь падения спроса. Тем более Вы можете диктовать условия, если у Ваших немногочисленных конкурентов такие-же условия (например по сговору). А если ктото попытается перебить Ваших клиентов, Вы можете выдавить их с рынка законодательными ограничениями, судебными исками, DDoS атаками или просто выкупив предприятие у Владельца.
Цитрин
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  #<12
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