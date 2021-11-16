Понеділок буде дуже активним днем на валютному ринку України.
Дивися повний текст Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:05
Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти.
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:11
Re: Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти
давно пора, хорошо бы 28 поскорее , в идеале до конца года
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