Найбільш поширені схеми ухиляння від сплати податків в Україні.
Дивися повний текст Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка).
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:56
Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка).
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:48
А кому это всё на писано? Мы скрутками и контрабасом не занимаемся. Эту статью нужно повесить в рамочке в верховной раде, офисе президента, кабинете министров и т.д.
А мы просто свинорылы, мы налоги платим если шо.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59
Говорить о потерях бюджета - всёравно, что делить шкуру не убитого медведя. Если побороть какую-либо схему - это не значит, что в бюджет будет поступать больше. Поступления могут и уменьшится.
Например, если речь идет о борьбе с ФОП-ами вместо найма, то они просто закроются и перестанут получать доход, с которого платили налоги, соответственно налоги уменьшатся, уменьшатся расходы, упадет спрос на продукцию, снизятся обороты, увеличится безработица. Всё это ударит многократным снижением поступлений в бюджет и снижения уровня жизни.
Поэтому те 6-10 млрд. что указаны как "потери бюджета" на картинке, на самом деле являются доходами бюджета, а не потерями.
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:01
недопоступление говорите ? Так аппетиты уменьшите.
"Верховная Рада купит для своего автопарка автомобилей почти на 18 млн грн!
_ имеет акустическую систему JBL с усилителем и девять динамиков.
-отделку сидений кожей с перфорацией, ковровое покрытие пола, дополнительный кондиционер для пассажирского салона.
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:35
Теперішній та майбутній владі потрібно думати про відміну ПДВ та запровадженням податку з продажу.
1-6% вистачить.
Також інші податки непогано було б відмінити (та зробити так, щоб робітники самостійно платили податки після отримання тих заробітних надходжень - добре прочищає мізки, коли будуть бачити скільки вони віддають фізично податків).
Ви ж хочете, щоб усі платили їх чесно, чи не так?)
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