Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:26

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Сколько людей столько и типов.


У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:35

fox767676

это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)


Ходив на зустріч випускників до якихось дорослих тіток? 😅
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:32

Где пропал наш любитель обезьян?
Такой интересный вопрос.
Выбросил мне ютьюб видео с Дробышевским "Как предки человека занимались сексом? / Полигамия, древние секс-игрушки, одежда и «Красная троица»
На 2:30 он говорит, что "Что человеческое поведение почти целиком и полностью определяется воспитанием, ... врождённых форм поведения чрезвычайно мало. ... И то, что называется инстинктом размножения инстинктом не является. Если не учит размножаться, он не будет уметь размножаться. Даже у обезьян этого нет. ... Когда в зоопарке они живут более-менее изолированно, ... а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают, чтобы они научились. Т.е. даже у обезьян этого нет".
Интересно, это правда?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:13

ЛАД

Интересно, это правда?


Більше того, за 11 років можна і забути як воно. Да, Флайман.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05

Хатаб своему сыну Салеху, когда тому исполнилось 3 месяца написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.
Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.
Поверь мне, Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.


Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:31

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:Сколько людей столько и типов.


У меня своя классификация
характерные типажи из прошлого дают название классам - "о это Генка из Диаманта","это Женька из Института","это Танька из 9-11А" :)

я раньше тоже таким баловался. С трудом себя отучил. Ярлыки и стереотипы мешают воспринимать человека таким каким он есть.
