Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05

moveton написав: как пересчитать накопленное в размер пенсии в месяц кажутся скорее лишней возможностью для злоупотреблений поддерживающим систему, чем пользой. Мне всё таки больше импонирует простота. Ну будет какое-то количество "стрекоз" не озаботившимся накоплением самостоятельно. Из них минус те, кто работал вчёрную и поэтому и принудительно с них ничего не взяли. Действительно ли оставшимся нужно будет так много тратить на пособия, что тот фискальный орган окупится? как пересчитать накопленное в размер пенсии в месяц кажутся скорее лишней возможностью для злоупотреблений поддерживающим систему, чем пользой. Мне всё таки больше импонирует простота. Ну будет какое-то количество "стрекоз" не озаботившимся накоплением самостоятельно. Из них минус те, кто работал вчёрную и поэтому и принудительно с них ничего не взяли. Действительно ли оставшимся нужно будет так много тратить на пособия, что тот фискальный орган окупится?

100% на пособия придётся тратить очень много. Сравнимо с тем, сколько сейчас на весь ПФУ, у которого большая часть расходов -- это минимальные пенсии и близкие к ним. Кстати, всякие "судейские-прокурорские", хоть и вызывают бурю возмущения своей несправедливостью, но с финансовой точки мало на что влияют.Повторю, если не заставлять принудительно откладывать, то к пенсионному возрасту почти ни у кого ничего не будет, и всем надо будет платить пособие.Пересчет накопленного в размер пенсии давно делается пенсионными фондами, это вообще не проблема. И да, накопленные на пенсионном счете средства (как добровольно, так и принудительно) должны быть собственностью и передаваться по наследству, а не как сейчас, чем раньше пенсионер отдал концы, тем меньше выплат от фонда. Просто с особым порядком доступа к средствам при жизни (будущего) пенсионера.