RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВООЗ готова оголосити про
закінчення пандемії, але є умова

ВООЗ готова оголосити про закінчення пандемії, але є умова
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:07

ВООЗ готова оголосити про закінчення пандемії, але є умова

Пропонуємо до обговорення:
У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали умову оголошення закінчення пандемії коронавірусу. Свою думку щодо цього висловив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге в інтерв'ю La Vanguardia.

Дивися повний текст ВООЗ готова оголосити про закінчення пандемії, але є умова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96304
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:07

Поменьше бы слушашли ВОЗ, как Белоруссия, меньше проблем бы было...
asdasd
 
Повідомлень: 263
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В СБУ переконують, що з початку пандемії запобігли...
R2 » Сер 27 жов, 2021 16:59
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 16:59
livs375
Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів...
R2 » Суб 23 жов, 2021 12:03
3 376
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 13:14
RomanTik
Кияни можуть отримати опалення раніше: умова
R2 » Сер 13 жов, 2021 15:16
1 247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 15:16
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.