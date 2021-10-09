У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №6299, який передбачає запровадження акцизного податку на імпорт розчинників.
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт для посилення боротьби з тіньовим обігом пального.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:35
У Раді зареєстрували законопроєкт для посилення боротьби...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт для посилення боротьби з тіньовим обігом пального.
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