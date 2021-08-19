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Енергоатом і Westinghouse домовилися про добудову блоків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Договір був підписаний у Києві під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни".
Дивися повний текст Енергоатом і Westinghouse домовилися про добудову блоків Хмельницької АЕС
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:14
Чехи предлагали достроить оба за 3,5 млрд. Слава Украине, что у нас есть светлые головы, которые смогли договориться в WH о достройке по 6 млрд. за штуку. Так переможемо.
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summacut
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:18
summacut написав:
Чехи предлагали достроить оба за 3,5 млрд. Слава Украине, что у нас есть светлые головы, которые смогли договориться в WH о достройке по 6 млрд. за штуку. Так переможемо.
да ты шо, а чево же чехия сама международные конкурсы организовывает, если свои атомостроители есть? че они в тендере не принимают участие у себя дома?
Власти Чехии на фоне разгоревшегося в последние дни скандала исключили Россию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке страны. Вечером в понедельник, 19 апреля, кабинет министров в Праге решил, что российские компании не будут участвовать в проверке безопасности, которая предшествует сделке, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
Он сообщил, что к тендеру будут приглашены фирмы из Франции, Южной Кореи и США, которые получат анкету с вопросами на предмет безопасности. Российская госкорпорация "Росатом" эту анкету не получит, добавил он. Ранее в тот же день Гавличек сообщил, что "Росатом" не будет участвовать в строительстве нового энергоблока и в качестве субподрядчика.
Правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата ČEZ, в июле 2020 года одобрило планы по предоставлению беспроцентного кредита для строительства энергоблока. Размер тендера составляет не менее 6 миллиардов евро. Чешские власти 29 марта включили в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP.
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