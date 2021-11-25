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Кабмін запустив роботу
Бюро економічної безпеки

Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:36

Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження від 24 листопада оприлюднено на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:36

Столько всевозможных органов наплодили после революции,всех уже и не упомнишь.Громкие красивые названия,яркие пиар-программы,миллионы денег выброшенные на их создание,а КОРРУПЦИЯ ПРОЦВЕТАЕТ ещё сильнее.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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