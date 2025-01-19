Транспортна компанія FlixBus з 19 березня відкрила нову автобусну лінію з Києва до аеропорту Штутгарта (Німеччина).
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FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24
FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
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FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
Додано: Нед 06 лип, 2025 17:25
Терміново, 6липня 2025р.марщрут 3205 не заїхав на стрийський автовокзал в 11.55. і висадив мою жінку за 40км.від Львова по Київський трасі. Я військовий взяв відпустку, чекав жінку і перепрошую поїздки далі накрилися, хто компенсує мені дві доби відпустку і морально-психологічні травми моєї дружини!? Чекаю добу від 6.07.2025р. Повні данні про водія і які офіційні рішення прийнято по цьому випадку.
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