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Finance.ua: Шесть лучших карт, которые должны быть у каждого
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:46
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Карточные продукты, предлагаемые крупнейшими банками Украины, широко известны и популярны. Их очень много, и зачастую украинцам сложно разобраться, какие из них лучше, какие – хуже.
Устаревшее мнение «одной карты достаточно для всего» уверенно отживает свое; универсальных вариантов на все случаи жизни нет. Какие-то карты хороши в одном, какие-то – в другом.
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D2
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Додано: Чет 25 лис, 2021 20:46
ишо б зряплату в шести местах платили б
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Radon
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:33
вроде все есть
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Ромасик
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