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Чому люди стають трейдерами

Чому люди стають трейдерами
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:01

Чому люди стають трейдерами

Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.

Додатковий дохід без офісу і начальників
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:38

  Ірина_ написав:Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.

Додатковий дохід без офісу і начальників

Это неправда от и до :idea:

Правда в том, что бедные люди и бедные страны обычно бОльше склонны к глупому риску, чаще играют в лотереи, казино и прочие азартные игры. Порочный круг бедности
Именно по этой причине в Украине процветают форекс, крипта и прочие лохотроны B2B

В обеспеченных странах люди противоположны, стараются сохранить свой капитал, покупают гособлигации под о боже 1-3% годовых, участвуют в пенсионных фондах которые имеют еще меньше доходности.
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:54

  Ірина_ написав:Розумні люди завжди намагаються проводити вільний час із користю. Трейдинг – саме той вид зайнятості, який це дозволяє. У всьому світі він вважається одним з найпопулярніших способів отримання додаткового заробітку. Чому так, ми розбиралися разом з компанією Binomo — торговим майданчиком, популярним серед українських трейдерів.

Додатковий дохід без офісу і начальників

Халява...
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:58

  nekefer написав:Это неправда от и до :idea:

Не правда Ваша.

В Украине сбережения равны неделе потребления, за эти деньги и в лотерею и в лохотрон сыграть можно. Отсутствие социальных лифтов пушит людей искать другой путь к успеху.
Средний счет в Фридоме 400 дол, а в IB 290куе. Даже с учетом зарплат, это разные накопления, потому и модель управления разная.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:46

  St/2 написав:
  nekefer написав:Это неправда от и до :idea:

Не правда Ваша.

В Украине сбережения равны неделе потребления, за эти деньги и в лотерею и в лохотрон сыграть можно. Отсутствие социальных лифтов пушит людей искать другой путь к успеху.
Средний счет в Фридоме 400 дол, а в IB 290куе. Даже с учетом зарплат, это разные накопления, потому и модель управления разная.


Если больших денег нет это не значит что нужно терять последнее
А где такая статистика по Фридом? Правда 400 дол :lol: , не тысяч???
nekefer
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