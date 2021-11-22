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Китайська Skyrizon подала позов
у Гаазі проти України і...

Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:34

Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський інвестор Beijing Skyrizon вимагає від України повернути $4,5 млрд через суд у Гаазі як компенсацію збитків, спричинених рішенням українського уряду повернути в державну власність підприємство "Мотор Січ".

Дивися повний текст Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і вимагає 4,5 млрд доларів за «Мотор Січ».
R2
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и шо, убытков таки на 4,5 миллиарда? не верю (с)
cohan
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Там интеллектуальная собственность китайцев))
davinci
 
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У нас нет заводов с ценой 4.5. Можем отдать целый 95 квартал.
l4567
 
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