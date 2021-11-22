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Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 11:48
Пропонуємо до обговорення:
*Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:*
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R2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 11:48
більш менш вижити можно
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vitaliy_panchuk
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:22
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
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Omega
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:55
Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
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_hunter
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Додано: Сер 01 гру, 2021 15:00
Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
13К зарплата - "это ужас"?
А яка зарплата "не ужас"?
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andrijk777
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:44
andrijk777 написав: Omega написав:
Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
13К зарплата - "это ужас"?
А яка зарплата "не ужас"?
Человек, как я понимаю, на уровень ЗП начальника УкрПочты ориентируется в плане "нормально"
Но и справедливости ради -- лычки учителя Высшей категории -- еще попробуй получи...
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_hunter
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