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Вчителям підняли
зарплату (інфографіка)

Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:48

Вчителям підняли зарплату (інфографіка)

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*Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:*

Дивися повний текст Вчителям підняли зарплату (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:48

більш менш вижити можно
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:22

Выжить - может. Но не жить. Это ужас.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:55

  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:00

  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

13К зарплата - "это ужас"?
А яка зарплата "не ужас"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:44

  andrijk777 написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

13К зарплата - "это ужас"?
А яка зарплата "не ужас"?

Человек, как я понимаю, на уровень ЗП начальника УкрПочты ориентируется в плане "нормально" :lol:
Но и справедливости ради -- лычки учителя Высшей категории -- еще попробуй получи...
_hunter
 
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