Вчителям підняли зарплату (інфографіка)

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11
Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
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