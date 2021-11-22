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Вчителям підняли
зарплату (інфографіка)

Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11

  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
akido
 
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