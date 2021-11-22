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Вчителям підняли
зарплату (інфографіка)

Вчителям підняли зарплату (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11

  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:00

  akido написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Выжить - может. Но не жить. Это ужас.

Оно-то да. Но не может человек, учащий детей людей, получающих 6 тыщ минималки получать кратно больше этой самой минималки.

Чому ? Судді, які судять людей, можуть отримутвати 60.000 грн, а вчителя - ні ?
"Зелені кнопочки" у Верховній зРаді можуть отримувати конверти з $5000, а лошари-вчителя, які їх навчали - ні ?


А дохтора могут. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:50

Я все понимаю, но почти полмиллиона школьных учителей для страны с реально проживающим населением менее 35 млн. - это, по-моему, перебор и тянет на мировой рекорд. Да, священные коровы, да очень удобно власти - целая армия потенциальных стоятелей с флагом на митинге за, но перебор. Это жевание кактуса пора заканчивать - ни детей не мучать, ни трещащий по швам бюджет, не расширять с каждым годом, а сокращать обязательную долботню в школах с зубрежкой наизусть всякой ерунды, которая через 2 дня вылетит из головы, 8 лет хватит по горло, а дальше "по результатам", понимания своей роли в жизни, тестов на обучаемость, мотивацию, способности, наклонности и т.д. Да и 13 тыс. - по-моему, пока что вполне достаточно для человека, работающего полдня. И тоже надо по результатам - одни учителя выкладывают душу, а другие пьют кофе целыми днями и тараторят методичку 50-летней давности.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 02 гру, 2021 02:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:52

  Ratatui написав:А дохтора могут. :mrgreen:

А этих коррупционеров тоже надо сократить. С семейный врачей никакого толку, а больницы превратились в концлагеря. Такая медицина мало кого спасает, скорей наоборот.
hxbbgaf
 
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  #<12
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