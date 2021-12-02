Металургійна промисловість України

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Цены на сталь формирует мировой рынок. Влияние нашего внутреннего рынка на мировой уже прокомментировал удачной аналогией vovakwasov. Я только добавлю, что сами инфраструктурные программы - это благо. Но их объем недостаточен, и финансируются они экстенсивно (налогами), а не экспансивно (новыми деньгами), поэтому высокого мультипликатора не дают
Зрадіо, твоя обізнаність у ринку сталі та ЗРС значно гірша за зерно та кукурудзу. Україна в 2020 зайняла 4 місце в світі за експортом сталі. https://mc.ru/news/nw/news_id/12826 Та 4-5 місце за експортом ЗРС причому в преміальному сегменті. В Україні в стадії консервації ДП з потужністю 5-7 млн.т. на рік. Метінвест може як і обвалити ціни на сталь, так і трохи припідняти ціни на ту ж заготовку своїми діями. Власне, споживання сталі внутрішнім ринком в Україні, яке зросло до 5 млн. т. стало запорукою дефіциту сталі в світі, незважаючи на кризу попиту в європейському автопромі через дефіцит чипів. Китай дійсно може завалити світовий ринок сталлю (з Австралійської ЗРС), але не зараз бо: - КПК обмежило виробництво сталі. - Проблеми з поставкою електрики. - Дебільна собівартість сталі в Китаї, через ціну коксівного вугілля в 1,5 вищу за світову (конфлікт з Австралією). - Логістична криза.
Denik написав:Зрада-Радіо, твоя обізнаність у ринку сталі та ЗРС значно гірша за зерно та кукурудзу
Кто-то бы поспорил, а я уступлю место эвангелиста ЖРС тебе. В придачу к уже признанному реноме главного кукурузного эксперта
Denik написав:Україна в 2020 зайняла 4 місце в світі за експортом сталі. https://mc.ru/news/nw/news_id/12826 Та 4-5 місце за експортом ЗРС причому в преміальному сегменті. В Україні в стадії консервації ДП з потужністю 5-7 млн.т. на рік.
А тут хотелось бы сразу 2 рекомендации дать: 1) использовать авторитетные источники; 2) использовать правильные показатели, глядя в авторитетные источники.
Наша доля в мировом экспорте продукта черной металлургии - порядка 2%. И, да, поставлять на мировой рынок не значит влиять на мировой рынок. США - не крупнейший игрок на мировом рынке нефти. И даже не нетто-экспортер, а нетто-импортер. Тем не менее, влияние - выше, чем у всего ОПЭК+. Чтобы влиять, нужно быть еще игроком на финансовом рынке и иметь дипломатический вес
Denik написав:Метінвест може як і обвалити ціни на сталь, так і трохи припідняти ціни на ту ж заготовку своїми діями. Власне, споживання сталі внутрішнім ринком в Україні, яке зросло до 5 млн. т. стало запорукою дефіциту сталі в світі
Потребление стали сегодня - уровень 2019-го. У тебя снова все растет к низкой базе. Ну а про предпосылки к дефициту стали в мире - это без комментариев
Denik написав:Китай дійсно може завалити світовий ринок сталлю (з Австралійської ЗРС), але не зараз бо: - КПК обмежило виробництво сталі. - Проблеми з поставкою електрики. - Дебільна собівартість сталі в Китаї, через ціну коксівного вугілля в 1,5 вищу за світову (конфлікт з Австралією). - Логістична криза.
Так, ну Китай захотел обвалить цены на ЖРС и обвалил их вдвое за полгода. Теперь очередь Метинвеста, чтобы их вернуть назад к 200 долларов. Ждем, наблюдаем, держим кулачки
Украина в январе-октябре 2021 года нарастила внутреннее потребление металлопроката на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,32 млн т.
Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром», основываясь на данных В.С.К.ГРУП.
На импорт пришлось 969,7 тыс. т – 22,4% от общей емкости рынка металлопроката в Украине. По сравнению с предыдущим годом доля импорта снизилась на 6%.
Доля плоского проката в импорте увеличилась и превысила долю сортового проката – 54,7% и 42,3% соответственно.
Основные источники импорта металлопроката в Украину:
СНГ – 35,4%; страны Азии – 21,6%; ЕС – 20,5%. По итогам 2020 года Украина увеличила внутреннее потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом – до 4,7 млн т. Доля импорта за год снизилась на 5,2%.
25% зростаняя до 2019 - це овердофіга. Це непоставка на світовий ринок 1 млн. т., від чого очікування на замовлення в ЄС стало 3-6 місяців а ціна в США 2000 дол./т.
zРадио написав:Наша доля в мировом экспорте продукта черной металлургии - порядка 2%. И, да, поставлять на мировой рынок не значит влиять на мировой рынок. США - не крупнейший игрок на мировом рынке нефти. И даже не нетто-экспортер, а нетто-импортер. Тем не менее, влияние - выше, чем у всего ОПЭК+.
Доля України в світовому експорті сталі десь 10%. В експорті ЗРС - 5%. Причому по ЗРС експорт дуже специфічний.
Металурги планети мають сталеливарні потужності, щоб виробляти в рік до 2,45 млрд тонн сталі. Тільки за останню п’ятирічку обсяг сталеплавильних потужностей планети зріс ще на 117 млн тонн. Пропозиція випереджає попит, і це ключовий виклик промисловості. Світова економіка не переварить стільки, скільки здатні тепер зварити всі металурги світу.
Нинішнім залізним століттям безроздільно править Китай і, не дивлячись на світовий профіцит в 2020 році, КНР збільшила виробництво сталі на 190 млн тонн. Це більше, ніж видали всі інші 13 гравців, що йдуть за лідером, разом узятих. Що звісно в достатній мірі послаблює позиції металургів планети.
Подібні проблеми є і в Україні. У 2019-му вітчизняний ГМК виробив 20,8 млн тонн сталі. При тому що номінальна виробнича потужність, навіть після втрати підприємств на тимчасово окупованих територіях, — 28,3 млн тонн. Тобто завантажено близько 72% потужностей.
П.С. НБУ сьогодні продав більше 50 млн уо в проміжку між 27,21 і 27,25. Кажуть одними з найбільших покупців сьогодні були підприємства Ахметова (можливо виводить дивіденди). Ще недавно була імовірність, що він спокійно закриє свої потреби у валюті своїми ж силами в середині свого ж банку. Але все змінилося через шизу одного наріка і підприємства ахматова стали притримувати заведення валюти, а потребу закривати з відкритого ринку МБ.. Поки СБУ, прокуратура і тд задіяні в помсті Бутусову, Бурбі і іншим а верховний головнокомандуючий вчить текст виступу у ВР, щоб не вийшло ще одного вбивчого експромту, канали Ахметова, Порошенка і навіть частина Коломойського вивергаються сенсаціями про стрімке здешевшання грн, біду в економіці і енергетиці і курс 30 вже через кілька тижнів і про паніку біля кас банків і вікон обмінок
viy написав:Denik в целях общего развития расскажите почему за 30 лет наши металлурги не заместили импортный сортамент?
Тому що технології на комбінатах були 60-х років. За 30 років переробили перші переділи (від видобутку та збагачення руди до виробництва слябів та квадратної та круглої заготовки). І все це на дуже конкурентному ринку. За 5 років Метінвест збудує цех в Маріуполі для виробництва більш цікавого плоского прокату. І витіснить відсотків 70-80 імпорту.