Металургійна промисловість України

Додано: Пон 29 лис, 2021 21:03

Металурги планети мають сталеливарні потужності, щоб виробляти в рік до 2,45 млрд тонн сталі. Тільки за останню п’ятирічку обсяг сталеплавильних потужностей планети зріс ще на 117 млн тонн. Пропозиція випереджає попит, і це ключовий виклик промисловості. Світова економіка не переварить стільки, скільки здатні тепер зварити всі металурги світу.



Нинішнім залізним століттям безроздільно править Китай і, не дивлячись на світовий профіцит в 2020 році, КНР збільшила виробництво сталі на 190 млн тонн. Це більше, ніж видали всі інші 13 гравців, що йдуть за лідером, разом узятих. Що звісно в достатній мірі послаблює позиції металургів планети.



Подібні проблеми є і в Україні. У 2019-му вітчизняний ГМК виробив 20,8 млн тонн сталі. При тому що номінальна виробнича потужність, навіть після втрати підприємств на тимчасово окупованих територіях, — 28,3 млн тонн. Тобто завантажено близько 72% потужностей.

28 млн з 2,5 млрд явно дуже мало...П.С. НБУ сьогодні продав більше 50 млн уо в проміжку між 27,21 і 27,25. Кажуть одними з найбільших покупців сьогодні були підприємства Ахметова (можливо виводить дивіденди). Ще недавно була імовірність, що він спокійно закриє свої потреби у валюті своїми ж силами в середині свого ж банку. Але все змінилося через шизу одного наріка і підприємства ахматова стали притримувати заведення валюти, а потребу закривати з відкритого ринку МБ..Поки СБУ, прокуратура і тд задіяні в помсті Бутусову, Бурбі і іншим а верховний головнокомандуючий вчить текст виступу у ВР, щоб не вийшло ще одного вбивчого експромту, канали Ахметова, Порошенка і навіть частина Коломойського вивергаються сенсаціями про стрімке здешевшання грн, біду в економіці і енергетиці і курс 30 вже через кілька тижніві про паніку біля кас банків і вікон обмінок