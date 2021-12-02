Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев.
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували активів під час податкової амністії.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:39
Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували активів під час податкової амністії.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:40
Рекет в законі від гетманцева і зеленського. І ні одного слова про відповідальність роботодавців та банків за ненадання громадянам України належним оформлених довідок про отримані доходи - зарплата, процентні доходи за депозитами тощо. Посилаються виключно на дані, які є в податкової - неповні і дуже часто викривлені або фальсифіковані.
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