RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев повідомив, скільки
українці задекларували...

Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:39

Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев.

Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували активів під час податкової амністії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96507
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:40

Рекет в законі від гетманцева і зеленського. І ні одного слова про відповідальність роботодавців та банків за ненадання громадянам України належним оформлених довідок про отримані доходи - зарплата, процентні доходи за депозитами тощо. Посилаються виключно на дані, які є в податкової - неповні і дуже часто викривлені або фальсифіковані.
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:25

Они все за это ответят. Сполна.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:42

...краплина в морі, але ж треба починати трусити жевжиків!
vbereza958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 03.12.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 11:38
4 171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 18:27
Dikoy
Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 01 гру, 2021 09:08
43 2636
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 18:01
hno3
Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував... 1, 2, 3
R2 » Сер 01 гру, 2021 11:14
28 2189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 12:02
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1343)
03.12.2021 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.