Через скільки років українці залишаться без пенсій —...
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:05
moveton написав:
как пересчитать накопленное в размер пенсии в месяц кажутся скорее лишней возможностью для злоупотреблений поддерживающим систему, чем пользой. Мне всё таки больше импонирует простота. Ну будет какое-то количество "стрекоз" не озаботившимся накоплением самостоятельно. Из них минус те, кто работал вчёрную и поэтому и принудительно с них ничего не взяли. Действительно ли оставшимся нужно будет так много тратить на пособия, что тот фискальный орган окупится?
100% на пособия придётся тратить очень много. Сравнимо с тем, сколько сейчас на весь ПФУ, у которого большая часть расходов -- это минимальные пенсии и близкие к ним. Кстати, всякие "судейские-прокурорские", хоть и вызывают бурю возмущения своей несправедливостью, но с финансовой точки мало на что влияют.
Повторю, если не заставлять принудительно откладывать, то к пенсионному возрасту почти ни у кого ничего не будет, и всем надо будет платить пособие.
Пересчет накопленного в размер пенсии давно делается пенсионными фондами, это вообще не проблема. И да, накопленные на пенсионном счете средства (как добровольно, так и принудительно) должны быть собственностью и передаваться по наследству, а не как сейчас, чем раньше пенсионер отдал концы, тем меньше выплат от фонда. Просто с особым порядком доступа к средствам при жизни (будущего) пенсионера.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 01:26
M-Audio написав:
Повторю, если не заставлять принудительно откладывать, то к пенсионному возрасту почти ни у кого ничего не будет, и всем надо будет платить пособие.
"Спорит с викингом раввин, спор заведомо бесплоден"
Эксперимент ставить надо. Но, вроде, очевидно, что расходы на пособия в первую очередь определяются его размером и условиями определения, что человек настолько нищ, что ему нужно что-то платить. Оно определяет расходы, как в моменте, так и в будущем (когда человек знает, что в старости за то, что он гражданин, его кормить будут не особо, он скорее всего всё таки почешется в сторону самообеспечения) Повторюсь, человечество почти всё время жило без принудительных отчислений в пенсионные фонды. Милостыню просить в старости практиковало скорее меньшинство, чем 100%.
M-Audio написав:
Пересчет накопленного в размер пенсии давно делается пенсионными фондами, это вообще не проблема.
Само-то по себе в нашу компьютерную эру что угодно посчитать не проблема
Проблема, как выбрать формулу, чтобы никто не обижался. Так-то и сейчас ПФ взносы за всю жизнь в пенсию пересчитывает. Но его методика у получающих именно пенсию, а не пособие или пожизненное содержание судей (тоже своего рода пособие), т.е. неявно ожидающих, что у ним возвращается то, что они в ПФ отчисляли ранее, восторга не вызывает. А как выводить ещё и размер обязательного взноса, для меня совсем загадка. Сейчас, как я понимаю, ничего не выводят и будущее на десятилетия не предсказывают, а тупо идут с обратной стороны: довольно отфонарно назначают, как сколько отчислять, так и по какой формуле выплачивать и пенсии и пособия и потом выполняют это движение средств, добирая из госбюджета столько, чтобы баланс сошёлся. Если ощущается, что добирать приходится как-то много, то формулы как-нибудь меняют.
Ладно, есть и оптимистичная соседняя тема: "За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на мільйон
", т.е. на десятую часть. Так глядишь всё равно украинцы останутся без пенсий, но по причине отсутствия пенсионеров и поэтому разогнать ПФ и отменить в него взносы ни к какой нагрузке на бюджет не приведёт.
