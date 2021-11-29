Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
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Вадим Жураковский написав:давно пора, все должны быть равны перед законом
дадада. Все животные равны, но некоторые равны больше. Подали бы пример, заплатили бы налог депутатики со своего "нажитого непосильным трудом". А то как то интересно получается, своим - все, остальным - закон.
а депутат в этом законе выведен за скобки?
такое ощущение, что вы у них на побегушках как раз и отписываетесь. Депутат - корова неприкосновенная, если кого и шмонают, то неугодных, скажем, оппозицию. Своих не трогают. Был случай, недавно когда кого-то на горячем НАБУ поймала - отпустили с богом, не удивлюсь, если извинились. Это не смешно. Давно - можно сказать исторически, со времен Кучмы работал общественный консенсунс: народ не вякает, когда олигархи и коррупционеры тащат по крупному, но указанные сабжи не мешают народу тащить по мелочи. Тем и жили. Любой излом подобной модели возможен только двусторонний - когда будут шмонать всех. Типичный пример - показательные посадки чинуш в Китае (там бывало и стреляли) и России. Приведите мне пример проворовавшегося чиновника за решеткой прямо сейчас.
Что-то вы сами с собою разговариваете Я про закон, там депутат не исключение. Сегодня он депутат в правящей партии, а завтра он уже не депутат, и к нему придут "товарищи" из бывшей оппозиции. И даже если не придут, я считаю, что как минимум, чтобы привлекать, призывать, всех без исключения к исполнению законов, они, законы, должны хотя бы уже быть. ИМХО
Вадим Жураковский написав:Что-то вы сами с собою разговариваете .. ИМХО
вот и живите со своим ИМХО. А народ все правильно выше пишет - нехай начнут с себя. Росчерком пера можно обязать всех депутатов и высших чиновников всех уровней отчитаться за источник происхождения своего (ну и родичей, понятно) состояния. После можно и народ на налоги потрусить. но я понял, что с упертыми дискутировать бессмысленно. Аргументы игнорируются, вместо этого насыпается какая-то дичь. Это тактика троллей. Щасты вам, очередной участник ЧС ))