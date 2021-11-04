Міністерство інфраструктури очікує, що у залізничному та авіаційному спецфондах буде щорічно акумулюватися 16-20 млрд грн.
Дивися повний текст Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у залізничному та авіаційному фондах.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 09:14
Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у...
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Дивися повний текст Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у залізничному та авіаційному фондах.
Додано: Пон 06 гру, 2021 09:15
Пиариться нужно не размерами фондов,не выпрошенными кредитами,а реальными положительными достижениями для налогоплательщиков Украины,которые наняли армию чиновников, пока не оправдывающих надежды.
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