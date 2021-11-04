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Мінінфраструктури очікує на
16-20 мільярдів щороку у...

Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:14

Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури очікує, що у залізничному та авіаційному спецфондах буде щорічно акумулюватися 16-20 млрд грн.

Дивися повний текст Мінінфраструктури очікує на 16-20 мільярдів щороку у залізничному та авіаційному фондах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:15

Пиариться нужно не размерами фондов,не выпрошенными кредитами,а реальными положительными достижениями для налогоплательщиков Украины,которые наняли армию чиновников, пока не оправдывающих надежды.
sena_2008atp
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