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Як зміниться карантин з 6
грудня: документи, штрафи...

Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:24

Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні від 6 грудня зміниться термін дії «жовтого» сертифікату вакцинації.

Дивися повний текст Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи (інфографіка).
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