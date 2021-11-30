В Україні від 6 грудня зміниться термін дії «жовтого» сертифікату вакцинації.
Дивися повний текст Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи (інфографіка).
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:24
Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...
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Дивися повний текст Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи (інфографіка).
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