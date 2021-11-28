RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стала відома зарплата
Голови НБУ в листопаді

Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:22

Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді

Пропонуємо до обговорення:
Вказану суму він отримав 30 листопада.

Дивися повний текст Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96547
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:23

А чому це голова НБУ зберігає 7 млн. баксів у швейцарському банку ? Мабуть все ж таки боїться, що все зароблене непосильною працею, в тому числі і в Терра банку, може привернути увагу певних компетентних органів.
qazzax
 
Повідомлень: 526
З нами з: 02.04.10
Подякував: 184 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 січня мінімальна зарплата лікарів становитиме 20... 1, 2, 3
R2 » Чет 02 гру, 2021 08:49
28 1717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 12:48
akido
В Україні зменшилась середня зарплата
R2 » Чет 02 гру, 2021 13:06
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 13:06
simku01
Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці...
R2 » Нед 28 лис, 2021 19:06
4 360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 00:05
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18566)
07.12.2021 01:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.