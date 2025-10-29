+1
Война четко показала насколько завален был наш мир избыточными ненужными нам товарами как результат кризиса перепроизводства. До войны - резина только по сезону, война началась -два года отъездил на зимней и ничего разницы вообще не заметил, и нафиг я ее менял вот это раньше. До войны - бензин только на проверенных заправках, только кошерный другой нинии мотору плохо будет, война началась - пофиг какой бензин и кто его где бодяжил абы был -и ниче как-то мотор не жалуется работает как работал. До войны страшный ковид зверствовал масочки новые каждый день, желтый ковид сертификат кошерным пфайзером а то все помрем, война началась масочки в сторону и как-то не видно вымирания нации от ковида. И так далее.