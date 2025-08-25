RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«єОселя» втрачає позиції:
більшість українців обирають...

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають...
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 01:55

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають...

Пропонуємо до обговорення:
За три роки після запуску державної іпотеки «єОселя» ринок житла фактично запропонував власну альтернативу — розстрочки від забудовників. Вони стали гнучкішими, швидшими та доступнішими для більшості громадян, ніж державні програми з обмеженим доступом. У 2025 році розстрочки охоплюють 65−90% угод із новобудовами, тоді як державна іпотека займає не більше 5−15%.

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
