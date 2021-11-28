Вказану суму він отримав 30 листопада.
Дивися повний текст Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:22
Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома зарплата Голови НБУ в листопаді.
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:23
А чому це голова НБУ зберігає 7 млн. баксів у швейцарському банку ? Мабуть все ж таки боїться, що все зароблене непосильною працею, в тому числі і в Терра банку, може привернути увагу певних компетентних органів.
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