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Дивися повний текст Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на кількість аварій - статистика Опендатабот.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12
Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на кількість аварій - статистика Опендатабот.
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12
Статистика, которая не учитывает существенного увеличения количества автомобилей за последний год.
Вернее было бы предоставлять количество аварий в отношении к количеству автомобилей, зарегистрированніых в каждом регионе.
А так, как сейчас - писями по воде виляно.
В реальности - положительная тенденция к уменьшению ДТП, если брать увеличевшееся количество автомобилей на дорогах.
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:38
Який дебіл робив таку статистику? Чи це аби було про що іншим дебілам поговорити?
Як вже написали раніше, треба, як мінімум, дивитись кількість аварій на 100 тис авто. А також розбити на легкі аварії (без постраждалих), середніх аварій (без спертельних випадків), та важких (з загиблими). Також необхідна статистика по кількості загиблих в ДДП на 100 тис авто.
А те, що ви тут показуєте, навіть на курсову першого курсу не пройде. Вигоніть вашого рпвцівника з приміткою "не допускати до стстистичних даних"
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